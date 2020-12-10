10.12.2020, 08:38
ГРАФИК | В Эстонии коронавирус диагностирован еще у 267 человек
За минувшие сутки коронавирус в Эстонии был диагностирован еще у 267 человоек.
За минувшие сутки коронавирус в Эстонии был диагностирован еще у 267 человоек.
Всего было проанализировано 3370 тестов, из которых около 8% оказались положительными.
Коэффициент заболеваемости за последний 14 дней таким образом составляет 404,07 на 100 000 жителей.
Более подробная информация будет обнародована позже.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Топ-5 семей, которые присвоили себе почти все богатства России
Кабаева в силуэтном платье-сорочке до щиколотки появилась на фото
Последние слова умирающего от коронавируса медика
Чайник будет как новый: неожиданный способ убрать накипь