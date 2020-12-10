ГРАФИК | В Эстонии коронавирус диагностирован еще у 267 человек

Всего было проанализировано 3370 тестов, из которых около 8% оказались положительными.

Коэффициент заболеваемости за последние 14 дней таким образом составляет 404,07 на 100 000 жителей.

Более подробная информация будет обнародована позже.

Как стало известно вчера, для обуздания эпидемии правительство ввело в стране ряд новых жестких ограничений.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!