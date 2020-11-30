ГРАФИК | В Эстонии коронавирус диагностирован еще у 256 человек, умерли шесть зараженных

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 120 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 102 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 54 и в Тартумаа 49 новых положительных результатов теста на коронавирус. В Вильяндимаа прибавилось шесть новых зараженных и в Вырумаа и Валгамаа — по четыре. В Ляэне-Вирумаа прибавилось три новых зараженных, и в Пярнумаа прибавилось два новых зараженных. В Пылвамаа и Рапламаа прибавилось по одному новому зараженному. У 12 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 335,75 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 6%.

По состоянию на утро 30 ноября в больницах находится 203 пациента с COVID-19, на управляемом дыхании 11 пациентов. Домой выписали одного человека. Новых историй болезни COVID-19 за минувшие сутки открыли 20. Трех человек перевели в другую больницу и одного человека — из отделения COVID-19 в другое отделение.

За сутки умерло шесть зараженных коронавирусом. Всего в Эстонии умерло 118 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 766 историй болезни COVID-19 с 749 пациентами. В качестве пояснения: На одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице историю завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 30 ноября выздоровело 7 078 человек. Из них история болезни 5 444 человек (76,9%) завершена, у 1 634 человек (23,1%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено около 479 000 тестов на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 12 308 (2,6% от общего количества тестов).