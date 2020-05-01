ГРАФИК: В больнице из-за коронавируса находится 72 человека. За сутки прибавилось пять положительных проб

По данным Регистра народонаселения новые случаи заболевания добавились в Харьюмаа (3 позитивных теста, из них все в Таллинне, где теперь в общей сложности 450 позитивных результатов тестов) и на Сааремаа (2).

По состоянию на утро 1 мая, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждались 72 пациента, из которых 7 человек находятся на искусственной вентиляции легких. Из больниц на сегодняшний день выписано 253 человека, из них 6 человек в течение последних суток. Новых летальных исходов за последние сутки не было. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 52 человек.

В Эстонии в общей сложности сделано 53 767 тестов, из них 1694, т.е. 3,2 процента были позитивными на вирус SARS-CoV-2. Подробную статистику по тестированию на коронавирус можно посмотреть на сайте www.koroonakaart.ee/ru.

Чрезвычайное положение в связи с ограничением распространения коронавируса действует в Эстонии до 17 мая. В период действия чрезвычайного положения в общественных местах действует правило 2+2: вместе могут передвигаться только два человека, и по отношению к другим нужно сохранять дистанцию не менее двух метров.

Запрещены все общественные сборы, киносеансы, мероприятия в ночных клубах, представления, концерты и конференции, а также спортивные и подвижные мероприятия. Также запрещено посещать музеи и другие выставочные центры.

Запрет на посещение распространяется на предназначенные для общественного пользования спортивные залы, тренажерные залы, сауны, СПА, спортивные клубы, бассейны, водные центры, дневные центры, казино и залы с игровыми автоматами, кальянные, развлекательные и увеселительные заведения и детские игровые комнаты.

Уличные тренажерные площадки и музеи на свежем воздухе откроются 2 мая, когда будет разрешено также проводить спортивные мероприятия на улице.