ГРАФИК | У какой партии самые большие долги?

По данным комиссии по надзору за финансированием партий, на конец третьего квартала самый большой долг у Центристской партии — 813 000 евро. В 2017 году он составлял 240 000 евро, в 2018 — 540 000 евро.

На балансе Социал-демократической партии в третьем квартале минус 619 000 евро. Затем идет Партия реформ — 612 000 евро долга.

У консерваторов с финансами все намного лучше. EKRE +20 000, а самый положительный результата у партии Isamaa, они в плюсе на 245 000 евро.

Delfi пытался выяснить состояние других партий, которые не получают господдержку. Свободная партия и Партия зеленых не захотели публиковать свой финансовый отчет, а Партия богатство жизни и Объединенная левая партия на запросы не ответили.