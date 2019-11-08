ГРАФИК | У какой партии самые большие долги?

К концу третьего квартала самый большой долг у Центристской партии. Смотрите график!
По данным комиссии по надзору за финансированием партий, на конец третьего квартала самый большой долг у Центристской партии — 813 000 евро. В 2017 году он составлял 240 000 евро, в 2018 — 540 000 евро.
На балансе Социал-демократической партии в третьем квартале минус 619 000 евро. Затем идет Партия реформ — 612 000 евро долга.
У консерваторов с финансами все намного лучше. EKRE +20 000, а самый положительный результата у партии Isamaa, они в плюсе на 245 000 евро.
Delfi пытался выяснить состояние других партий, которые не получают господдержку. Свободная партия и Партия зеленых не захотели публиковать свой финансовый отчет, а Партия богатство жизни и Объединенная левая партия на запросы не ответили.
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