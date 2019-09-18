ГРАФИК | Тройняшки в Эстонии рождались 229 раз, о рождении четверняшек известно в четырех случаях

Для родителей это были первые дети, они родились у мамы на 34-й неделе беременности. Отто весил 2,2 кг, Аннабель — почти 2 кг и Изабель — 1,8 кг.

Более редкий случай — рождение четверняшек

Последний такой случай имел место 9 июля 2017 года в волости Винни, когда родились четыре девочки. Этот случай можно считать особенным также и потому, что в этих же краях 1 января 1930 года родились разом еще четыре ребенка.

По словам Андрея Сырицы, руководителя специализирующейся на искусственном оплодотворении клиники Elite, рождение четырех девочек два года назад было сверхредким случаем, потому что при искусственном оплодотворении женщине многие годы не пересаживали более чем два эмбриона.

По воле случая родители новорожденных тройняшек живут в одной волости с родителями четверняшек, родившихся в 2017 с помощью ЭКО. Может быть, Ляэне-Вирумаа — благоприятный для рождения нескольких детей разом регион?

Вообще, как говорит Сырица, увеличению частоты рождения одновременно нескольких детей (как в Эстонии, так и во всем мире) способствует именно искусственное оплодотворение.

На графике видно, как часто в семьях Эстонии рождалось более одного ребенка. Голубыми кружочками отмечены случаи рождения тройняшек, золотыми - четверняшек.