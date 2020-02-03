03.02.2020, 17:10
ГРАФИК: Сторонники EKRE сплотились на фоне разговоров об отставке Марта Хельме?
Согласно проведенному Turu-uuringute AS по заказу Eesti Päevaleht исследованию, в январе 35% респондентов желали видеть на посту премьер-министра страны Юри Ратаса. 24% отдали предпочтение Кае Каллас.
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