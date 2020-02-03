ГРАФИК: Сторонники EKRE сплотились на фоне разговоров об отставке Марта Хельме?

Издание отмечает, что если вокруг Центристской партии и Партии реформ на праздниках никаких страстей не наблюдалось, то вокруг будущего Марта Хельме (EKRE) как министра шли различные споры и даже звучали разговоры о его отставке. Примечательно, что в свете этих событий сторонники партии как будто бы сплотились, так как поддержка Хельме выросла. Смотрите график!



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