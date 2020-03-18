ГРАФИК | Смотрите, в какой возрастной категории больше всего больных коронавирусом. Пожилых заболевших в Эстонии относительно мало

Люди в возрасте 20-29 лет составляют 8,1% заразившихся, 5-14 лет — 1,1%, до 5 лет — 0,8%.
По состоянию на утро 18 марта в Эстонии было зарегистрировано 268 больных. Лидируют Харьюский уезд (101) и Сааремаа (70).
Более 80% зараженных болеют в легкой форме.
Вирус распространяется воздушно-капельным путем и может выживать на поверхностях в течение 72 часов.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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