02.08.2019, 20:40

ГРАФИК: Смотрите, сколько граждан Украины зарегистрировалось в Кассе по безработице и какие курсы они посещают

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Роман Старапопов
Роман Старапопов
EST 8
Ehitamine Tallinnas
Ehitamine TallinnasFoto: Priit Simson

За последние десятилетия 2018 и 2019 года для Эстонии стали рекордным по числу украинцев, прибывших сюда на заработки. Стройка и сельскохозяйственные работы — основные сектора, в которых задействованы трудовые мигранты из Украины.

Поток украинской рабочей силы хлынул в Европу с середины 2017 года, когда между ЕС и Украиной стал действовать безвизовый режим. Чтобы трудоустроиться в Эстонии, украинцы, впрочем, как и граждане других стран, ходатайствуют о получении разрешения на работу.

С 1 августа 2018 года вид на жительство долговременного жителя Эстонии имеется у 4145 граждан Украины. Срочный вид на жительство, который дает право на работу в Эстонии, имеется у 7110 граждан Украины.

Однако не всем удается сохранить за собой рабочее место и поэтому, некоторые граждане Украины становятся на учет в Кассу по безработице, которая предлагает бесплатные курсы.

Однако стоит отметить, что иностранцы, которые регистрируются на краткосрочную работу, не могут регистрироваться в качестве безработного.

Ниже в графике приведена статистика зарегистрированных безработных с гражданством Украины за период с января 2018 года по июнь 2019 года (по состоянию на конец месяца). В рассматриваемый период доля зарегистрированных безработных с гражданством Украины была в пределах 0,6%-0,8% от всех зарегистрированных безработных.

Для зарегистрированных безработных касса предлагает различные бесплатные курсы. В следующей таблице указаны курсы, в которых участвовали граждане Украины в 2018-2019 годах. Цифра показывает, сколько человек начали курсы (кто-то мог не закончить).

Так как один и тот же человек мог посещать несколько курсов, например, один зарегистрировался на два курса, то в последнем ряду приведено уникальное число участников обучения.

В 2018 году было 300 курсов, в т.ч. уникальных участников обучения — 220 человек. По состоянию на 20 июля, в этом году было начато 239 курсов (203 уникальных участника). Около 2/3 всех курсов составили языковые курсы — прежде всего курсы эстонского языка.

В феврале на портале Delfi вышла авторская передача Романа Старапопова "Украинцы в Эстонии", в которой идет речь о гражданах Украины, приехавших в Эстонию на заработки.

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