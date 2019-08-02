ГРАФИК: Смотрите, сколько граждан Украины зарегистрировалось в Кассе по безработице и какие курсы они посещают

Поток украинской рабочей силы хлынул в Европу с середины 2017 года, когда между ЕС и Украиной стал действовать безвизовый режим. Чтобы трудоустроиться в Эстонии, украинцы, впрочем, как и граждане других стран, ходатайствуют о получении разрешения на работу.

С 1 августа 2018 года вид на жительство долговременного жителя Эстонии имеется у 4145 граждан Украины. Срочный вид на жительство, который дает право на работу в Эстонии, имеется у 7110 граждан Украины.

Однако не всем удается сохранить за собой рабочее место и поэтому, некоторые граждане Украины становятся на учет в Кассу по безработице, которая предлагает бесплатные курсы.

Однако стоит отметить, что иностранцы, которые регистрируются на краткосрочную работу, не могут регистрироваться в качестве безработного.

Ниже в графике приведена статистика зарегистрированных безработных с гражданством Украины за период с января 2018 года по июнь 2019 года (по состоянию на конец месяца). В рассматриваемый период доля зарегистрированных безработных с гражданством Украины была в пределах 0,6%-0,8% от всех зарегистрированных безработных.

Для зарегистрированных безработных касса предлагает различные бесплатные курсы. В следующей таблице указаны курсы, в которых участвовали граждане Украины в 2018-2019 годах. Цифра показывает, сколько человек начали курсы (кто-то мог не закончить).

Так как один и тот же человек мог посещать несколько курсов, например, один зарегистрировался на два курса, то в последнем ряду приведено уникальное число участников обучения.