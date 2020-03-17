ГРАФИК | Смотрите, как распределились больные коронавирусом по Эстонии. Два уезда свободны от заразы

К утру в Эстонии коронавирус был диагностирован у 225 человек, с 31 января сделано 1625 анализов на COVID-19. За сутки в список заболевших добавилось 20 инфицированных, из них 14 - в Харьюском уезде, 4- в Пярнуском, и 1 - в Выруском. По всей вероятности число зараженных больше, поэтому стоит ожидать увеличения числа больных, сообщает Департамент здоровья.
График показывает, как распределились число больных по уездам.
У четырех человек нет данных о месте жительства в Регистре народонаселения.
Свободны от коронавируса только два уезда - Ляэнемаа и Ляэне-Вирумаа.
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
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