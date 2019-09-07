ГРАФИК | Смотрите, где сегодня бегают и какие улицы будут перекрыты

Смотрите на графике, какие улицы будут перекрыты, а на каких ожидаются пробки.

Выберите наверху нужный вам день — субботу или воскресенье. Затем переташите зеленый квадрат, где написано время, вправо. На карте будут появляться красные знаки — проезд запрещен. Также время, когда нельзя передвигаться по улицам на машине. Основная нагрузка на жителей Пыхья-Таллинна.

Полностью движение возобновится в воскресенье в 16:00.