07.09.2019, 09:07

ГРАФИК | Смотрите, где сегодня бегают и какие улицы будут перекрыты


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На этих выходных проходит Таллиннский марафон. Хоть основные соревнования будут в воскресенье, в субботу состоится забег на 10 километров и различные спортивные мероприятия, концерты в центре города.

Смотрите на графике, какие улицы будут перекрыты, а на каких ожидаются пробки.

Выберите наверху нужный вам день — субботу или воскресенье. Затем переташите зеленый квадрат, где написано время, вправо. На карте будут появляться красные знаки — проезд запрещен. Также время, когда нельзя передвигаться по улицам на машине. Основная нагрузка на жителей Пыхья-Таллинна.

Полностью движение возобновится в воскресенье в 16:00.

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