ГРАФИК | Сколько в Эстонии обладателей разрешения на оружие?

Статистика Департамента полиции и погранохраны (PPA) показывает, что за последние десять лет количество обладателей разрешения на оружия выросло. С большим перевесом больше всего владельцев оружия в Харьюмаа, пишет Maaleht.
Имеющие действующее разрешение на оружие лица по состоянию на конец периода:
Распределение владельцев оружия по месту жительства, 2020:
Зарегистрированное оружие на данный момент (8.06.2020) — огнестрельное оружие 55 059, существенная часть огнестрельного оружия 930, газовое оружие 484, пневматическое оружие 3:
Пояснение: существенные части огнестрельного оружия — это дуло, рама, ствольная коробка, каретка, барабан, затвор, адаптер.
Отчет о впервые внесенных в регистр оружия лицах (период 01.01.2019-31.12.2019):
Первичных ходатайство о разрешении на оружие в год чуть более 800:
В 2019 году полиция признала недействительными 352 разрешения на оружие, отказалась выдавать 26 разрешений.
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