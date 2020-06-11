ГРАФИК | Сколько в Эстонии обладателей разрешения на оружие?

Имеющие действующее разрешение на оружие лица по состоянию на конец периода:





Распределение владельцев оружия по месту жительства, 2020:





Зарегистрированное оружие на данный момент (8.06.2020) — огнестрельное оружие 55 059, существенная часть огнестрельного оружия 930, газовое оружие 484, пневматическое оружие 3:





Пояснение: существенные части огнестрельного оружия — это дуло, рама, ствольная коробка, каретка, барабан, затвор, адаптер.

Отчет о впервые внесенных в регистр оружия лицах (период 01.01.2019-31.12.2019):





Первичных ходатайство о разрешении на оружие в год чуть более 800:





В 2019 году полиция признала недействительными 352 разрешения на оружие, отказалась выдавать 26 разрешений.

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