11.06.2020, 16:20

ГРАФИК | Сколько в Эстонии обладателей разрешения на оружие?

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Аймар Леэсмент
EST
ГРАФИК | Сколько в Эстонии обладателей разрешения на оружие?
Foto: Kretel Kuusk

Статистика Департамента полиции и погранохраны (PPA) показывает, что за последние десять лет количество обладателей разрешения на оружия выросло. С большим перевесом больше всего владельцев оружия в Харьюмаа, пишет Maaleht.

Имеющие действующее разрешение на оружие лица по состоянию на конец периода:


Распределение владельцев оружия по месту жительства, 2020:


Зарегистрированное оружие на данный момент (8.06.2020) — огнестрельное оружие 55 059, существенная часть огнестрельного оружия 930, газовое оружие 484, пневматическое оружие 3:


Пояснение: существенные части огнестрельного оружия — это дуло, рама, ствольная коробка, каретка, барабан, затвор, адаптер.

Отчет о впервые внесенных в регистр оружия лицах (период 01.01.2019-31.12.2019):


Первичных ходатайство о разрешении на оружие в год чуть более 800:


В 2019 году полиция признала недействительными 352 разрешения на оружие, отказалась выдавать 26 разрешений.

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