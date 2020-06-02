02.06.2020, 13:31
ГРАФИК | Сколько детей в Эстонии живут в нищете? Сколько растут в семьях с одним родителем?
1 июня отмечался День детей. Посмотрим данные Департамента статистики, сколько детей живет в Эстонии — и как они живут.
1 июня отмечался День детей. Посмотрим данные Департамента статистики, сколько детей живет в Эстонии — и как они живут.
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