ГРАФИК | Ситуация с коронавирусом в Эстонии ухудшается: городов с низким уровнем заражения почти не осталось

Руководитель исследования, профессор Тартуского университета в области технологии антимикробных соединений Танель Тенсон отметил, что очень высокие показатели были на прошлой неделе.

Хотя во многих крупных городах содержание частиц коронавируса в сточной воде сошло с высокого на среднее или низкое, за все время исследования карта еще не была настолько красной.

Анализы сточных вод берутся каждую неделю во всех уездных центрах и городах с населением свыше 10 000 человек. Исследование началось в августе 2020 года.

Мониторинг сточных вод дает более раннюю информацию для оценки распространения вируса, то есть до случаев его клинического проявления. Целью исследования является выявление скрытых очагов и наблюдение за динамикой вспышек.

Интерактивную карту можно найти здесь.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!