ГРАФИК | Ситуация с коронавирусом в Эстонии ухудшается: городов с низким уровнем заражения почти не осталось

В Эстонии становится все меньше городов, где уровень распространения вируса находится на нуле или на низком уровне. Мониторинговый анализ сточных вод, который проводит Тартуский университет, показал, что коронавирус распространился по всей Эстонии.
Руководитель исследования, профессор Тартуского университета в области технологии антимикробных соединений Танель Тенсон отметил, что очень высокие показатели были на прошлой неделе.
Хотя во многих крупных городах содержание частиц коронавируса в сточной воде сошло с высокого на среднее или низкое, за все время исследования карта еще не была настолько красной.
Анализы сточных вод берутся каждую неделю во всех уездных центрах и городах с населением свыше 10 000 человек. Исследование началось в августе 2020 года.
Мониторинг сточных вод дает более раннюю информацию для оценки распространения вируса, то есть до случаев его клинического проявления. Целью исследования является выявление скрытых очагов и наблюдение за динамикой вспышек.
Интерактивную карту можно найти здесь.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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