ГРАФИК | Рост зарплат в Спасательном департаменте: начальникам — больше, спасателям — меньше. Почему так?

Зарплата на трех высоких должностях за последние пять лет повысилась на 1000 евро, то есть приблизительно на столько же, сколько вообще сейчас получает спасатель, пишет Eesti Päevaleht.
Разрыв в зарплатах между спасателями и их начальниками растет. Если доход спасателя за последние пять лет увеличился на 39%, то у тех, у кого наименование должности "руководитель" или "начальник", зарплата повысилась в среднем на 54,2%. Больше всего зарплата руководителя бюро, сегодняшний доход которого в 2540 евро за последние пять лет вырос на 62%.
Зарплаты руководителя отдела, службы и бюро за последние пять лет суммарно выросли примерно на столько же, сколько вообще сейчас составляет брутто-зарплата спасателей — 1100 евро, что содержит плату за ночные смены и праздники. За это же время зарплата самих спасателей повысилась на 300 евро.
Ежегодное повышение зарплат в Спасательном департаменте объясняют по большей части потребностями работников первого реагирования — чтобы спасателей было больше и нынешние спасатели хотели продолжать службу. В марте 2017 года генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару говорил Delfi, что с комплектацией команд проблемы и молодые люди не хотят идти в спасатели. "У нас серьезная проблема, где найти спасателей, чтобы предлагать качественные услуги спасения по всей стране", — сказал он.
Заведующая отделом персонала и делопроизводства Спасательного департамента Катрин Эхала объясняет возникшие между зарплатами на более низких и высоких должностях ножницы необходимостью привлечь работников и на более высокие позиции. "Одна из важных целей повышения зарплат — способствовать естественному карьерному пути". Чтобы работники хотели делать карьеру и внутри учреждения, по словам Эхала, важно сохранять иерархию зарплат и повышать зарплату на всех должностях. Также она указывает, что по сравнению с 2016 годом количество руководящих должностей уменьшили на 27. "А это означает и то, что у оставшихся руководителей в последние годы прибавилось как рабочих задач, так и подчиненных", — поясняет она.
"Сейчас все зарплаты в Спасательном департаменте ниже средних на рынке", — признает Эхала. Поскольку на рынке рабочей силы и так не хватает людей и в частном секторе зарплата выше, долговременных и имеющих большие знания работников Спасательного департамента, по словам Эхала, просто перекупают. "Мы должны делать все от нас зависящее, чтобы нынешние работники от нас не ушли. Зарплата при этом, безусловно, один из компонентов", — добавляет она.
Это означает, что помимо зарплат на более низких должностях следует повышать и зарплаты на более высоких должностях, потому что Спасательный департамент должен оставаться конкурентоспособным в сравнении всех должностей на рынке рабочей силы. "Руководящей должности сопутствует большая ответственность: комплектация команд и создание мотивирующей и приятной рабочей среды, достижение поставленных целей, в также поиск новых вызовов и решений", — отмечает Эхала, что раньше разница в зарплатах руководителей и неруководителей была маленькая. "У людей не было никакой мотивации ходить в учебное заведение и брать большую ответственность, когда сопутствующий этому рост зарплаты был несущественным".