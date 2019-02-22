ГРАФИК | Рост зарплат в Спасательном департаменте: начальникам — больше, спасателям — меньше. Почему так?

Разрыв в зарплатах между спасателями и их начальниками растет. Если доход спасателя за последние пять лет увеличился на 39%, то у тех, у кого наименование должности "руководитель" или "начальник", зарплата повысилась в среднем на 54,2%. Больше всего зарплата руководителя бюро, сегодняшний доход которого в 2540 евро за последние пять лет вырос на 62%.

Зарплаты руководителя отдела, службы и бюро за последние пять лет суммарно выросли примерно на столько же, сколько вообще сейчас составляет брутто-зарплата спасателей — 1100 евро, что содержит плату за ночные смены и праздники. За это же время зарплата самих спасателей повысилась на 300 евро.

Ежегодное повышение зарплат в Спасательном департаменте объясняют по большей части потребностями работников первого реагирования — чтобы спасателей было больше и нынешние спасатели хотели продолжать службу. В марте 2017 года генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару говорил Delfi, что с комплектацией команд проблемы и молодые люди не хотят идти в спасатели. "У нас серьезная проблема, где найти спасателей, чтобы предлагать качественные услуги спасения по всей стране", — сказал он.