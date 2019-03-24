ГРАФИК | Резкое сокращение государственных резервов произошло во времена правительства Таави Рыйваса

По состоянию на конец 2018 года объем резерва ликвидности составлял 677 млн евро. Резерв ликвидности служит двум целям: уравновешиванию денежных потоков внутри месяца, поскольку большая часть расходов совершается до поступления налогов, и дополнительной подстраховки на случаи, которые не удалось предусмотреть при прогнозировании денежных потоков (например, реализация гарантийных обязательств, неожиданный финансовый кризис).

В 2014 году ликвидный резерв составлял 1,1 млрд евро, в 2015 году 748 млн и в 2016 году — 785 млн евро. Таави Рыйвас является главой правительства с марта 2014 по ноябрь 2016 года.

Объем стабилизационного резерва по состоянию на 2018 год составлял 412 евро. Стабилизационный резерв представляет собой финансовый резерв за случай кризисных ситуаций и используется по решению Рийгикогу лишь в исключительный случаях. По заверению Рыйваса, оба руководимых им правительства вели крайне ответственную бюджетную политику и большую часть собранного тогда профицита правительство Ратаса потратило за два года.