ГРАФИК | Ремонт дорог в Таллинне. Смотрите, где и когда ожидаются пробки

Дорожные работы пройдут с апреля до конца осени.

Ремонту подвергнутся следующие улицы и участки дорог:

Рейди теэ, Палдиское шоссе, Вильяндиское шоссе, улицы — Херне, Тюри, Валдеку, Койду, Рая, Мяэпальсе, Тяхеторни, П.Пинна.

Нажмите на любую отмеченную улицу, затем на стрелочку внизу — на экране появится схема с ремонтом конкретного участка дороги.

Самые масштабные работы пройдут на Рейди теэ, там положат 1.9 километра асфальта. На перекрестках возле Русалки и улиц Ахтри и Йые. Работы должны завершиться 23 декабря, их стоимость — около 41 миллиона евро.

Как передает Раэпресс, продолжается создание ряда для общественного транспорта на Палдиском шоссе, на участке в 1,3 км между улицами Мыйса и Нурклику, что обойдется в 1,2 миллиона евро и должно завершиться 30 июня.

С иностранным участием строится и велодорожка на Вильяндиском шоссе — между Пярнуским шоссе и улицей Валдеку длиной 2,6 км и шириной 4 м, да еще обрамленная с обеих сторон беговыми дорожками, а также реконструируется улица Херне на участке между улицами Стаадиони и Магазини. Реконструкция обойдется в 1,8 миллиона евро и должна завершиться в последний день мая.

Развернулась долгожданная реконструкция улицы Тюри. Этот проект стоимостью в 1,8 миллиона евро должен быть завершен к 5 июня.