ГРАФИК | Рейтинги партий восстановили докороновирусные позиции, EKRE все еще опережает центристов

Коронакризис помог коалиционным партиям поднять свой рейтинг, но на сегодняшний момент он снова упал. Рейтинг Центристской партии понизился до 17%, а EKRE — до 18%.

На четвертом месте стабильно находится "Ээсти 200" с 14%, а на пятом — соцдемы с 9%, чей рейтинг летом продолжил понижаться.

Одно время упавшая ниже избирательной квоты Isamaa чуть-чуть восстановила позиции, приблизившись к уровню поддержки в 6%. Для сравнения, Партию зеленых поддерживают 3% избирателей.