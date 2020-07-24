24.07.2020, 09:50

ГРАФИК | Рейтинги партий восстановили докороновирусные позиции, EKRE все еще опережает центристов

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Jüri Ratas, Mart Helme, Kaja Kallas
Jüri Ratas, Mart Helme, Kaja KallasFoto: Kollaaž

Партия реформ с 31% поддержки вновь возглавляет рейтинг партий, как и в начале года, показало июльское исследование Kantar Emor.

Коронакризис помог коалиционным партиям поднять свой рейтинг, но на сегодняшний момент он снова упал. Рейтинг Центристской партии понизился до 17%, а EKRE — до 18%.

На четвертом месте стабильно находится "Ээсти 200" с 14%, а на пятом — соцдемы с 9%, чей рейтинг летом продолжил понижаться.

Одно время упавшая ниже избирательной квоты Isamaa чуть-чуть восстановила позиции, приблизившись к уровню поддержки в 6%. Для сравнения, Партию зеленых поддерживают 3% избирателей.

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