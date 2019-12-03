03.12.2019, 08:50

ГРАФИК | Рейтинги партий: EKRE падает, соцдемы растут, центристы и реформисты топчутся на месте

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Meeleavaldus Stenbocki maja ees
Konservatiivse rahvaerakonna juhid.Foto: Rauno Volmar

Проведенный НКО Ühiskonnauuringute Instituut и агентством Norstat Eesti AS опрос показал, что 35% респондентов поддерживают Партию реформ и 24,1% — Центристскую партию.

Этот показатель стабилен уже долгое время. А вот рейтинг EKRE третью неделю падает. На данный момент он составляет 13,8%. Это самый низкий показатель с начала года.

Далее следуют социал-демократы с 10,2% и Isamaa с 7,2%.

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