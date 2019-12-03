03.12.2019, 08:50
ГРАФИК | Рейтинги партий: EKRE падает, соцдемы растут, центристы и реформисты топчутся на месте(18)
Проведенный НКО Ühiskonnauuringute Instituut и агентством Norstat Eesti AS опрос показал, что 35% респондентов поддерживают Партию реформ и 24,1% — Центристскую партию.
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