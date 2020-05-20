ГРАФИК: Рейтинг Партии реформ упал ниже 30%

За оппозиционных реформистов сейчас готовы проголосовать 29,9% избирателей, что на 8,6 процентных пунктов уступает пику популярности партии, достигнутому после выборов в Рийгикогу в марте 2019 года, сообщает RusERR.

Популярность возглавляющей правительство Центристской партии увеличилась до 25,4% (+0,9% за последнюю неделю).

Занимающую третью строчку EKRE готовы поддержать 18,2% избирателей.

Далее следуют Социал-демократическая партия (8,3%), не входящая в парламент партия "Эстония 200" (7,9%) и Isamaa (5,1%).

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