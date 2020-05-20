ГРАФИК: Рейтинг Партии реформ упал ниже 30%

Рейтинг оппозиционной Партии реформ, более года остающейся лидером предпочтений избирателей, за последнюю неделю сократился на один процентный пункт и опустился ниже 30% впервые с весны прошлого года, о чем этом свидетельствуют опросы социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 21 апреля по 18 мая.
За оппозиционных реформистов сейчас готовы проголосовать 29,9% избирателей, что на 8,6 процентных пунктов уступает пику популярности партии, достигнутому после выборов в Рийгикогу в марте 2019 года, сообщает RusERR.
Популярность возглавляющей правительство Центристской партии увеличилась до 25,4% (+0,9% за последнюю неделю).
Занимающую третью строчку EKRE готовы поддержать 18,2% избирателей.
Далее следуют Социал-демократическая партия (8,3%), не входящая в парламент партия "Эстония 200" (7,9%) и Isamaa (5,1%).
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