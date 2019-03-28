ГРАФИК | Рейтинг Центристской партии рухнул. В последний раз он был столь низким более десяти лет назад

Эксперт Kantar Emor Айвар Воог сказал Delfi, что поддержка партии была маленькой и весной 2004 года. С апреля 2004 по январь 2005 ее рейтинг колебался в промежутке от 17 до 21%. ”Это было связано с внутрипартийными распри, в результате которых бывшие министры Свен Миксер, Лийна Тыниссон и другие вышли из партии”, — пояснил он.

В апреле 2005 года центристы вновь оказались вовлечены в правительство, что увеличило их рейтинг почти до 30%. ”Пиковым временем для Центристской партии стал февраль 2006 года, когда ее поддержка составила 38%. Традиционно рейтинг центристов увеличивался в годы муниципальным выборов в 2009 и 2013, когда средние годовые показатели составили 30 и 28% соответственно”, — отметил Воог.