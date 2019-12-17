График | Реформисты ставят не на ту лошадку? Михал разгромно проигрывает Кылварту и Кальюлайду

До следующих муниципальных выборов еще около двух лет. На графике видно, как распределились бы голоса таллиннцев в случае, если бы голосование проходило сегодня.

Лидер реформистов Таллинна Кристен Михал значительно отстает от своих конкурентов: у него всего 8 процентов поддержки против 22% Кальюлайда и 48% Кылварта.

В связи с этим наблюдатели считают, что реформистам стоит задуматься, не заменить ли своего кандидата в кресло мэра? Ведь Михал не пользуется поддержкой даже своих однопартийцев.

Так, 80% избирателей Центристской партии поддерживают избрание градоначальником Кылварта, 60% электората социал-демократов видят мэром Кальюлайда. И лишь треть таллиннских сторонников Партии реформ считают, что Михал подходит на пост мэра. А еще треть избирателей реформистов вообще склоняются в пользу Кальюлайда.

Сам кандидат в столичные мэры от Партии реформ, комментируя результаты исследования, сказал, что предпочел бы начинать предвыборную кампанию с низкой базы, а не наоборот.

По его словам, налицо методическая ошибка опроса. "Выборы в Таллинне проходят в восьми районах, мэра на них не выбирают. Нужно суммировать популярность всех наших кандидатов", - сказал он.

Утром Михал написал в социальных медиа, что цену всем прогнозам покажут выборы. "До выборов Рийгикогу также предсказывали крупную победу Центристской партии и Юри Ратаса. А Кая Каллас получила более чем в два раза больше голосов, чем Юри. Реформа, а не центристы выиграла выборы".