10.07.2019, 08:50
ГРАФИК | Реформисты продолжают "снимать сливки" в рейтинге популярности партий
Новый опрос MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut и фирмой Norstat Eesti AS показал, что рейтинги партий за последнюю неделю сильно не изменились.
Новый опрос MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut и фирмой Norstat Eesti AS показал, что рейтинги партий за последнюю неделю сильно не изменились.
Также были подведены итоги проведенных в последние четыре недели (с 4 июня по 8 июля) опросов. Опросы проводились по телефону и интернету. Всего было опрошено 4011 граждан ЭР избирательного возраста.
Более 33,6% респондентов ответили, что если бы в следующее воскресенье состоялись выборы в Рийгикогу, то они бы проголосовали за Партию реформ. Центристы получили бы 21,2%, EKRE 17,4%, социал-демократы 10,9% и Isamaa 7,8%.
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