ГРАФИК | Реформисты продолжают "снимать сливки" в рейтинге популярности партий

Также были подведены итоги проведенных в последние четыре недели (с 4 июня по 8 июля) опросов. Опросы проводились по телефону и интернету. Всего было опрошено 4011 граждан ЭР избирательного возраста.

Более 33,6% респондентов ответили, что если бы в следующее воскресенье состоялись выборы в Рийгикогу, то они бы проголосовали за Партию реформ. Центристы получили бы 21,2%, EKRE 17,4%, социал-демократы 10,9% и Isamaa 7,8%.

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