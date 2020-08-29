29.08.2020, 12:51

ГРАФИК РАБОТ | До октября в столичном Хааберсти будут проводить влажную уборку улиц


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ГРАФИК РАБОТ | До октября в столичном Хааберсти будут проводить влажную уборку улиц
Управа Хааберсти

По заказу управы Хааберсти с первого сентября в районе начнётся влажная уборка второстепенных улиц и дорог с помощью мойки высокого давления. Влажную уборку улиц начнут с Вескиметса, Мустйые и Какумяэ, в дальнейшем работы пройдут в Вяйке-Ыйсмяэ и Астангу, где также запланирована мойка всех дворов с помощью высокого давления воды.

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги цель мойки — уменьшить летающую в воздухе пыль, поэтому влажная уборка всех внутриквартальных улиц и дорог района пройдёт в этом году уже во второй раз. ”Этой весной в районе впервые прошла влажная уборка внутриквартальных дорог и улиц. Управа получила очень позитивные отзывы. Сейчас, когда позади долгое лето и заканчивается пора отпусков, а школьники возвращаются за парты, влажная уборка вновь становится актуальной”, отметил Ханимяги.

Старейшина подчеркнул, что качественное выполнение работы возможно только при совместных усилиях управы, жителей и квартирных товариществ. Необходима, чтобы на время уборки машины были припаркованы в другое место. ”Чтобы мойка улиц и дворов пошла по графику и наш район стал чище, просим на время мойки припарковать свои машины временно на другое место”, — сказал Ханимяги. ”Весной мойка улиц под давлением прошла довольно успешно, надеемся, что сейчас тоже сможем выполнить запланированные работы по влажной уборке строго по графику”, -добавил старейшина.

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График работ

1 сентября до 7 сентября — Вескиметса и Какумяэ

8 сентября влажная уборка улицы пройдёт возле домов Ыйсмяэ 111-131 (нечётные номера домов) и возле домов Палдиское шоссе 181-197 (нечётные номера домов).

9 сентября влажная уборка улицы пройдёт возле домов Палдиское шоссе 171-183 (нечётные номера домов) и возле домов Ыйсмяэ теэ 133-137 (нечётные номера домов).

10 сентября влажная уборка улицы пройдёт возле домов Ыйсмяэ теэ 139-155 (нечётные номера домов) и Палдиское шоссе 157-169 (нечётные номера домов).

11 сентября влажная уборка улицы пройдёт возле домов Ярвеотса теэ 1-13 (нечётные номера домов).

14 сентября влажная уборка улицы пройдёт возле домов Ярвеотса теэ 17-27 (нечётные номера домов).

15 сентября влажная уборка улицы пройдёт возле домов Ярвеотса теэ 35-45 (нечётные номера домов).

16 сентября влажная уборка улицы пройдёт возле домов на улице Астангу 54-68 (чётные номера домов).

17 сентября влажная уборка улицы пройдёт возле домов на улице Астангу 48-72 (чётные номера домов).

18 сентября влажная уборка улицы пройдёт возле домов на улице Астангу 22-44 (чётные номера домов).

21 сентября влажная уборка улицы пройдёт возле домов Палдиское шоссе 225a, 227 и Ярвеотса 2.

22 сентября влажная уборка улицы пройдёт возле домов Ыйсмяэ теэ 1, 3, 5, 7, 15, 17, 19, 21 и 23.

23 сентября влажная уборка улицы пройдёт возле домов Ыйсмяэ теэ 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 51 и 53.

24 сентября влажная уборка улицы пройдёт возле домов Ыйсмяэ теэ 59, 61, 63, 65, 67 и 83.
25 сентября влажная уборка улицы пройдёт возле домов Ыйсмяэ теэ 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 и 66.

28 сентября влажная уборка улицы пройдёт возле домов Ыйсмяэ теэ 36-48 (чётные номера домов).

29 сентября влажная уборка улицы пройдёт возле домов Ыйсмяэ теэ 2-10 (чётные номера домов).

30 сентября влажная уборка улицы пройдёт возле домов Ыйсмяэ теэ 142, 144, 146, 148 и 150.

1 октября влажная уборка улицы пройдёт возле домов Ыйсмяэ теэ 134 -140 (чётные номера домов).

2 октября влажная уборка улицы пройдёт возле домов Ыйсмяэ теэ 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126 и 128.

5 октября влажная уборка улицы пройдёт возле домов Ыйсмяэ теэ 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108 и 112.

6 октября влажная уборка пройдёт возле домов Ыйсмяэ 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86 и 90.

7 октября влажная уборка пройдёт возле домов на улице Пирни 2, 4, 6 и 6а.

Мойка будет осуществляться ежедневно с 9.00.

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