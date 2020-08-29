ГРАФИК РАБОТ | До октября в столичном Хааберсти будут проводить влажную уборку улиц

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги цель мойки — уменьшить летающую в воздухе пыль, поэтому влажная уборка всех внутриквартальных улиц и дорог района пройдёт в этом году уже во второй раз. ”Этой весной в районе впервые прошла влажная уборка внутриквартальных дорог и улиц. Управа получила очень позитивные отзывы. Сейчас, когда позади долгое лето и заканчивается пора отпусков, а школьники возвращаются за парты, влажная уборка вновь становится актуальной”, отметил Ханимяги.

Старейшина подчеркнул, что качественное выполнение работы возможно только при совместных усилиях управы, жителей и квартирных товариществ. Необходима, чтобы на время уборки машины были припаркованы в другое место. ”Чтобы мойка улиц и дворов пошла по графику и наш район стал чище, просим на время мойки припарковать свои машины временно на другое место”, — сказал Ханимяги. ”Весной мойка улиц под давлением прошла довольно успешно, надеемся, что сейчас тоже сможем выполнить запланированные работы по влажной уборке строго по графику”, -добавил старейшина.

График работ

1 сентября до 7 сентября — Вескиметса и Какумяэ

8 сентября влажная уборка улицы пройдёт возле домов Ыйсмяэ 111-131 (нечётные номера домов) и возле домов Палдиское шоссе 181-197 (нечётные номера домов).

9 сентября влажная уборка улицы пройдёт возле домов Палдиское шоссе 171-183 (нечётные номера домов) и возле домов Ыйсмяэ теэ 133-137 (нечётные номера домов).

10 сентября влажная уборка улицы пройдёт возле домов Ыйсмяэ теэ 139-155 (нечётные номера домов) и Палдиское шоссе 157-169 (нечётные номера домов).

11 сентября влажная уборка улицы пройдёт возле домов Ярвеотса теэ 1-13 (нечётные номера домов).

14 сентября влажная уборка улицы пройдёт возле домов Ярвеотса теэ 17-27 (нечётные номера домов).

15 сентября влажная уборка улицы пройдёт возле домов Ярвеотса теэ 35-45 (нечётные номера домов).

16 сентября влажная уборка улицы пройдёт возле домов на улице Астангу 54-68 (чётные номера домов).

17 сентября влажная уборка улицы пройдёт возле домов на улице Астангу 48-72 (чётные номера домов).