ГРАФИК РАБОТ | До октября в столичном Хааберсти будут проводить влажную уборку улиц

18 сентября влажная уборка улицы пройдёт возле домов на улице Астангу 22-44 (чётные номера домов).
21 сентября влажная уборка улицы пройдёт возле домов Палдиское шоссе 225a, 227 и Ярвеотса 2.
22 сентября влажная уборка улицы пройдёт возле домов Ыйсмяэ теэ 1, 3, 5, 7, 15, 17, 19, 21 и 23.
23 сентября влажная уборка улицы пройдёт возле домов Ыйсмяэ теэ 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 51 и 53.
24 сентября влажная уборка улицы пройдёт возле домов Ыйсмяэ теэ 59, 61, 63, 65, 67 и 83.
25 сентября влажная уборка улицы пройдёт возле домов Ыйсмяэ теэ 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 и 66.
28 сентября влажная уборка улицы пройдёт возле домов Ыйсмяэ теэ 36-48 (чётные номера домов).
29 сентября влажная уборка улицы пройдёт возле домов Ыйсмяэ теэ 2-10 (чётные номера домов).
30 сентября влажная уборка улицы пройдёт возле домов Ыйсмяэ теэ 142, 144, 146, 148 и 150.
1 октября влажная уборка улицы пройдёт возле домов Ыйсмяэ теэ 134 -140 (чётные номера домов).
2 октября влажная уборка улицы пройдёт возле домов Ыйсмяэ теэ 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126 и 128.
5 октября влажная уборка улицы пройдёт возле домов Ыйсмяэ теэ 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108 и 112.
6 октября влажная уборка пройдёт возле домов Ыйсмяэ 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86 и 90.
7 октября влажная уборка пройдёт возле домов на улице Пирни 2, 4, 6 и 6а.
Мойка будет осуществляться ежедневно с 9.00.
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