ГРАФИК: Путин и Меркель, не считая собаки. Как президент РФ демонстрирует власть

В 2012 году (тогда отношения между Россией и Западом были скорее на пике) команда канцелярии правительства Германии перед встречей Путина и Меркель в Сочи напомнила российским коллегам, что канцлер боится собак, поскольку в молодости была покусана. Такая публичная откровенность оказалась ошибкой, и, конечно же, в переговорах, помимо главных действующих лиц, участвовал и черный Лабрадор Путина по кличке Кони.

Позже Путин, конечно же, принес извинения и сказал, что ничего не знал о страхе Меркель и что взял собаку именно для поддержания дружеской атмосферы.

Тогда Меркель и Путин проговорили четыре часа и пятнадцать минут. Это рекорд. Трудно сказать, повлияла ли на это сознательная демонстрация власти, но, например, бывший глава разведки КГБ СССР Николай Леонов неоднократно вспоминал в интервью, что Путин уже во временя своей работы вербовщиком КГБ в Дрездене постоянно опаздывал, сознательно вызывая тем самым раздражение у коллег.