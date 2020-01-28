28.01.2020, 21:03
ГРАФИК | Президент Рюйтель щедро раздавал госнаграды, но Ильвес положил этому конец(1)
Президент Керсти Кальюлайд в этом году вручит государственные знаки отличия 114 людям. Цифра солидная, но по сравнению, например, с 2006 годом, скромная. Тогда наградили целых 834 человека.
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