28.01.2020, 21:03

ГРАФИК | Президент Рюйтель щедро раздавал госнаграды, но Ильвес положил этому конец

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ГРАФИК | Президент Рюйтель щедро раздавал госнаграды, но Ильвес положил этому конец
Foto: Tiit Blaat

Президент Керсти Кальюлайд в этом году вручит государственные знаки отличия 114 людям. Цифра солидная, но по сравнению, например, с 2006 годом, скромная. Тогда наградили целых 834 человека.

Впервые государственные знаки отличия вручили в преддверии 24 февраля в 1996 году. Тогда Леннарт Мери наградил 35 человек. Данные последующих лет смотрите на графике и в таблице!

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