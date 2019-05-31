ГРАФИК | Предпочитаем эстонское: в десятку самых любимых торговых марок жителей страны попал только один иностранный бренд

В рамках проводимого третий год подряд исследования составляется рейтинг наиболее популярных торговых марок в категории продуктов и напитков.

Kalev в очередной раз победил с большим преимуществом, в первую десятку также вошли Värska Originaal, Rakvere, Alma, Merevaik, Farmi, единственный иностранный бренд — Jacobs, а также кондитерская Gustav, Tartu Mill и Tere. Торговая марка Gustav впервые была включена в список из 94 наименований и сразу попала в первую десятку.

Tartu Mill и Jacobs и в предыдущие годы были близки к первой десятке, а Tere вновь вошел в ТОП-10 после годового перерыва.

”Несомненно, жители Эстонии отличаются от южных соседей тем, что нам в основном нравятся отечественные торговые марки — в ТОП-25 входят всего несколько международных брендов и пара торговых марок из соседних стран, например, Karums и Paulig”, — комментирует результаты опроса эксперт Катрин Мяннасте.

Kantar Emor провел онлайн-опрос среди 1163 жителей Эстонии в возрасте 15-74 лет. В рамках исследования рассматривали 94 торговых марки. Каждый респондент выбрал из списка с логотипами до пяти любимых торговых марок.