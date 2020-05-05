График: правительство разработало поэтапное снятие ограничений

☑️ с 5 мая

• расширить возможности тренировок профессиональных спортсменов как в помещении, так и на открытом воздухе для кандидатов в сборную Эстонии и на участие в чемпионатах;

• продолжить обучение вождению и соответствующие экзамены.

☑️ С 10 мая проводить богослужения и религиозные ритуалы.

☑️ С 11 мая

• открыть находящиеся в торговых центрах магазины, центры обслуживания и рестораны (исключая развлекательные центры, такие как игровые комнаты, кинотеатры, боулинг и т. д.);

• открыть музеи и выставочные залы.

☑️ С 15 мая

• восстановить контактное обучение в общеобразовательных школах, учреждениях профессионального образования, высших учебных заведениях, учреждениях повышения квалификации и школах по интересам;

• открыть молодежные центры.

☑️ С 18 мая проводить открытые собрания.

Ослаблениям сопутсвуют особые условия — правила, предотвращающие распространение коронавируса. В их число входят

• правило 2+2,

• правила гигиены (например, дезинфекция рук и прекрывание лица) и

• правила поведения (например, при заболевании оставаться дома и соблюдать ограничения количества участников).

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!