ГРАФИК | Правило спасения "Женщины и дети — первыми" на пароме "Эстония" не действовало(2)
С парома "Эстония", погибшего 25 лет назад, спаслись скорее молодые, чем старые; скорее мужчины, чем женщины и скорее члены экипажа, чем пассажиры.
С парома "Эстония", погибшего 25 лет назад, спаслись скорее молодые, чем старые; скорее мужчины, чем женщины и скорее члены экипажа, чем пассажиры.
Издание Delfi проанализировало список погибших и спасшихся. Выяснилось, что спаслись 21% мужчин, находившихся на борту, и только 6 процентов женщин. Из спасшихся мужчины составляют 80%, хотя в общем числе находившихся на судне людей мужчин и женщин было примерно поравну: 53% и 47%
Если смотреть по возрасту, то среди спасшихся больше всего пассажиров 1970-1974 годов рождения, то есть тех, кому было на момент крушения 19-24 года. Самый старший из спасшихся — 1927 года. Все находившиеся на борту люди 1926 года рождения или старше погибли. Самый молодой из выживших — 1982 года рождения, моложе него на борту было десять человек, но они не спаслись.
Членов экипажа спаслось 20 процентов, а из пассажиров только 12%. Это объяснимо и их возрастом: средний год рождения моряков был 1961, а у пассажиров — 1947.
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