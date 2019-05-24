ГРАФИК | Посмотрите, кто получает в советах таллиннских муниципальных предприятий по меньшей мере 1000 евро в месяц

Вне конкуренции здесь вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, который получает как председатель по 1000 евро в советах компаний Tallinna Linnatranspordi (Таллиннский городской транспорт), Tallinna Soojus и Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus.

Вахур Келдрима входит в советы Ида-Таллиннской центральной и Ляэне-Таллиннской центральной больниц, а также является председателем совета Таллиннского муниципального центра семейных врачей. В каждом совете он получает 750 евро, а в целом — 2250.

Столько же, 2250 евро в месяц зарабатывает мама Яны Тоом Маргарита Черногорова, которая входят в советы Ляэне-Таллиннской центральной больницы, Таллиннского промышленного парка и Таллиннской детской больницы, в каждом из которых получает по 750 евро.