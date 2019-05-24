ГРАФИК | Посмотрите, кто получает в советах таллиннских муниципальных предприятий по меньшей мере 1000 евро в месяц

В советы принадлежащих Таллинну учреждений и предприятий входят более чем 50 человек, многие из которых в той или иной степени близки Центристской партии. Из них почти два десятка получают в советах не меньше 1000 евро в месяц.
Вахур Келдрима входит в советы Ида-Таллиннской центральной и Ляэне-Таллиннской центральной больниц, а также является председателем совета Таллиннского муниципального центра семейных врачей. В каждом совете он получает 750 евро, а в целом — 2250.
Столько же, 2250 евро в месяц зарабатывает мама Яны ТоомМаргарита Черногорова, которая входят в советы Ляэне-Таллиннской центральной больницы, Таллиннского промышленного парка и Таллиннской детской больницы, в каждом из которых получает по 750 евро.
Бывший вице-мэр Таллинна Мерике Мартинсон руководит советами Ляэне-Таллиннской центральной и Таллиннской детской больниц, получая в обоих органах по 1000 евро.
Бывший старейшина МустамяэХелле Калда является членом советов Ида-Таллиннской центральной и Таллиннской детской больниц, а также Таллиннского телевидения. В первых двух он получает по 750, а в последнем — 500 евро в месяц.
Это первая пятерка центристов, входящих в советы городских учреждений и предприятий, которые получают наиболее крупные суммы. А всего на оплату работы членов советов муниципальных предприятий уходит 51 000 евро в месяц.