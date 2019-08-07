ГРАФИК: Популярность реформистов продолжает расти, центристов — падать

Второе место удерживают центристы, рейтинг которых за неделю снизился с 18,7% до 17,8%, что является для Центристской партии самым низким показателем в этом году, пишет rus.err.ee.

Третье место занимает EKRE (15,5%), рейтинг которой упал на один процентный пункт с момента последнего опроса.

Поддержка социал-демократов снизилась с 9,8% до 9,3%, а Isamaa - немного увеличилась с 8,4% до 8,6%, рейтинг не входящей в парламент партии "Эстония 200" составляет 4,2%, еще 2,5% избирателей готовы поддержать "Зеленых Эстонии", а рейтинги остальных политических партий остаются ниже 1%.