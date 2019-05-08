ГРАФИК: популярность Партии реформ выросла, EKRE — резко сократилась

Вторыми по популярности остаются центристы, рейтинг которых увеличился с 18,5% до 19,9%. А вот поддержка Консервативной народной партии снизилась с 19,1% до 15%. Аналитики считают, что резкое снижение рейтинга EKRE могло быть обусловлено скандалом, в центре которого оказался бывший министр внешней торговли и информационных технологий Марти Куусик.