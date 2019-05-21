ГРАФИК: Популярность Каи Каллас как кандидата в премьер-министры была временной

Turu-uuringute AS уже долгое время опрашивает совершеннолетних эстоноземельцев о том, кого они считают лучшим кандидатом в премьер-министры Эстонии. Ноздря в ноздрю в результатах шли Юри Ратас (Центристская партия) и Кая Каллас (Партия реформ).

Ратас лидировал вплоть до победы реформистов на выборах и новостях о коалиционных переговорах центристов с EKRE — в апреле Кае Каллас впервые за долгое время удалось обойти Ратаса и занять первое место по народной поддержке.

Однако результаты за май показали, что, сохранив должность премьер-министра, Ратасу удалось сохранить и свою популярность. Его поддержали 34% опрошенных, как и перед выборами. Поддержка Каллас понизилась до 25%, что все же больше, чем до выборов.