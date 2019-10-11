ГРАФИК | Пока повышали пособия, инвалидности лишились почти 2000 детей

В 2018 году в Рийгикогу на обсуждение поступил законопроект о повышении пособий по инвалидности на детей. Начиная с этого времени число детей-инвалидов сокращалось.

По словам начальника отдела экспертиз и пособий Департамента социального страхования Лейлы Лахтвеэ, ни откуда распоряжений не назначать детям инвалидности или снижать ее степень не поступало. В то же время она признала, что были случаи, когда отказы были ошибочны.

С января следующего года вступают в силу изменения в законодательстве, по которым пособия на детей со средней и тяжелой степенью инвалидности возрастают вдвое, а с глубокой степенью — в три раза, это означает, что все дети, которым за последние два года назначена инвалидность, начнут получать с нового года более высокие пособия. В связи с чем у многих причастных к проблеме людей возникли подозрения, что более жесткий подход в назначении инвалидности и повышение пособий между собой связаны.

За последние два года инвалидность не была подтверждена у 1288 детей со средней степенью, 555 детей с тяжелой степенью и у 17 детей с глубокой степенью инвалидности.

Delfi



