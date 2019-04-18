18.04.2019, 09:29

ГРАФИК: Поддержка Каи Каллас на должность премьер-министра выросла в два раза. Ратас — второй

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rus.delfi.ee
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ГРАФИК: Поддержка Каи Каллас на должность премьер-министра выросла в два раза. Ратас — второй
Foto: Tiit Blaat

То, что происходило после парламентских выборов (долгое и мучительное создание коалиции), очень сильно повлияло на предпочтения народа относительно кандидатуры премьер-министра, пишет Eesti Päevaleht.

Проведенное Turu-uuringute AS по заказу Eesti Päevaleht исследование показало, что достигшие избирательного возраста люди, пусть и с небольшим перевесом, но хотели бы видеть в качестве главы правительства Каю Каллас. Ее поддержка, по сравнению с февралем, значительно выросла. Если тогда в кресле премьер-министра ее предпочли видеть 17% опрошенных, то в апреле в два раза больше — 32%.

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Поддержка Ратаса во второй половине прошлого года держалась стабильно в районе 30%, а в январе-феврале и вовсе составила 35%. В апреле Ратаса в премьер-министрах хотел видеть 31% опрошенных, что меньше, чем Каллас.

Традиционно Каллас поддерживает молодежь и люди среднего возраста, Ратаса — люди старше 50 лет. Поддержку среди неэстонцев Ратас более или менее сохранил (48% против 53% в феврале), однако среди эстонцев теперь его хотят видеть премьером всего 27% (против 31% в феврале). Поддержка же со стороны эстонцев Каллас выросла до 37% против февральских 21%.

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