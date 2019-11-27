ГРАФИК | Поддержка EKRE упала на самый низкий за год уровень

Исследование партийных предпочтений эстоноземельцев еженедельно проводят Институт общественного мнения и фирма Norstat Eesti AS. Поддержка Партии реформ среди населения остается стабильной (34,9%) и за неделю не изменилась. Рейтинг Центристской партии (24,1%) находится сейчас на наивысшем после выборов уровне. Поддержка EKRE (14,5%) за две недели снизилась на 2,2%.

За первой тройкой следуют социал-демократы (9,5%) и "Отечество" (6,7%), рейтинг обеих партий длительное время показывал тенденцию к падению, которое к настоящему времени прекратилось. Более того, поддержка СДПЭ третью неделю идет вверх.

Коалиционные партии в целом поддерживают 45,3% опрошенных, оппозиционные - 44,4%.

Последние обобщенные данные отражают результаты опросов с 29 октября по 25 ноября, в которых участвовали 4009 человек, имеющих право голоса на парламентских выборах.



