04.09.2019, 10:04

ГРАФИК | Поддержка центристов продолжает расти, а Партии реформ падать

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Jüri Ratase umbusaldamine Riigikogus
Jüri Ratase umbusaldamine riigikogus.Foto: Tiit Blaat

Уже четвертую неделю продолжается тренд, когда поддержка Партии реформ падает, а Центристской партии растет. Смотрите график!


На первом месте по прежнему реформисты. Их поддерживают 34,6% опрошенных (неделю назад 35,7%). На втором месте центристы — 22,9% (неделю назад 21,5%)

На третьем месте EKRE (15,8%), четвертом Социал-демократическая партия (9,8%), на пятом Isamaa (7,3%).

Источник: MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut и Norstat Eesti AS.

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