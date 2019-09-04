ГРАФИК | Поддержка центристов продолжает расти, а Партии реформ падать

Уже четвертую неделю продолжается тренд, когда поддержка Партии реформ падает, а Центристской партии растет. Смотрите график!
На первом месте по прежнему реформисты. Их поддерживают 34,6% опрошенных (неделю назад 35,7%). На втором месте центристы — 22,9% (неделю назад 21,5%)
На третьем месте EKRE (15,8%), четвертом Социал-демократическая партия (9,8%), на пятом Isamaa (7,3%).
Источник: MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut и Norstat Eesti AS.
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