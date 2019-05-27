ГРАФИК | Поддержка центристов на евровыборах сильно уменьшилась. Наибольшие потери — в Ида-Вирумаа

На прошлых выборах поддержка центристов была самой большой в Ида-Вирумаа и Таллинне (59% и 31% соответственно). В этом году эти регионы оказались также самыми урожайными, однако в цифрах поддержка существенно снизилась, составив 35% на северо-востоке и 18% в Таллинне.

В других уездах поддержка центристов также снизилась.