28.11.2019, 21:10

ГРАФИК | Партии распределили "крышевые деньги" своим. Центристы целую треть

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Прийт Пярнапуу
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ГРАФИК | Партии распределили "крышевые деньги" своим. Центристы целую треть
Erki Evestus

Значительная часть так называемых "крышевых денег", которые, по идеи, должны предназначаться на региональные инвестиции, на самом деле идут в Таллинн. Наиболее явственно собственным членам распределила деньги Центристская партия.

Ко вчерашнему вечеру фракции Рийгикогу должны были представить список, кому они хотят распределить выделяемые из бюджета "крышевые деньги". От четырех партий поступили пожелания на 4,2 млн.

Delfi проанализировал, как "крышевые деньги" будут распределены по регионам и как возможных получателей денег можно связать с выделяющими деньги партиями.

По идее, "крышевые деньги" являются региональными инвестициями , которые должны идти на периферию, на реализацию различных общественных проектов в селах. Анализ Delfi показывает, что целых 29% "крышевых денег" осядет в Таллинне. Если сюда добавить Тарту и Пярну, то тогда 39% денег пойдет в города, которые никак нельзя назвать окраиной.

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Во-вторых, выясняется, что партийные франции хотят распределить деньги именно тем, кто входит в партию. Delfi выискал в инфобанке Äripäev информацию о руководстве получающих "крышевые деньги" объединений, и затем было проверено, кто из руководства состоит в какой партии. Оказалось, что EKRE была единственной фракцией, чьи деньги скорее связаны с членами других партий, нежели с членами EKRE.

Из "крышевых денег" EKRE удалось связать с членами EKRE 102 000 евро, но при этом с членами "Отечества" связаны 126 500 евро денег EKRE. Зато из 1,6 миллиона Центристской партии целых 578 000 пошли объединениям, связанным с членами ЦП, на втором месте здесь (всего 84 000) идут организации, которые удалось связать с членами Партии реформ.

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