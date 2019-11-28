ГРАФИК | Партии распределили "крышевые деньги" своим. Центристы целую треть

Ко вчерашнему вечеру фракции Рийгикогу должны были представить список, кому они хотят распределить выделяемые из бюджета "крышевые деньги". От четырех партий поступили пожелания на 4,2 млн.

Delfi проанализировал, как "крышевые деньги" будут распределены по регионам и как возможных получателей денег можно связать с выделяющими деньги партиями.

По идее, "крышевые деньги" являются региональными инвестициями , которые должны идти на периферию, на реализацию различных общественных проектов в селах. Анализ Delfi показывает, что целых 29% "крышевых денег" осядет в Таллинне. Если сюда добавить Тарту и Пярну, то тогда 39% денег пойдет в города, которые никак нельзя назвать окраиной.