20.11.2019, 08:44
ГРАФИК: Падение рейтингов соцдемов и отечественников прекратилось. Популярнее всего — реформисты(1)
Согласно свежему исследованию, проведенному совместно MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut и фирмой Norstat Eesti AS, падение рейтингов Социал-демократической партии и Isamaa, наблюдающееся в течение продолжительного времени, остановилось.
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