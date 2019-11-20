20.11.2019, 08:44

ГРАФИК: Падение рейтингов соцдемов и отечественников прекратилось. Популярнее всего — реформисты

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Arvamusfestivali teine päev
Erakondade juhid Paides arvamusfestivalil.Foto: Kaspar Pokk

Согласно свежему исследованию, проведенному совместно MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut и фирмой Norstat Eesti AS, падение рейтингов Социал-демократической партии и Isamaa, наблюдающееся в течение продолжительного времени, остановилось.

Согласно опросу, Партию реформ поддерживает 34,9%, Центристскую партию 23,9% и EKRE 15,9% населения, имеющего право голоса. Далее следуют Социал-демократическая партия и Isamaa с 8,7% и 6,3% соответственно.

Смотрите график!

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