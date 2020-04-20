ГРАФИК | Ответственное поведение помогает держать смертность на стабильном уровне

В последние годы каждый день в Эстонии умирали 42 человека. В период с декабря по март смертей было больше обычного, а в летние месяцы (июнь, июль, август) и в сентябре – меньше среднего показателя. За последние четыре года среднемесячное количество смертей в день колебалось от 38 до 54.

Большинство людей (свыше 60%) доживает до 75 лет, однако при этом каждый день умирает в среднем пять-шесть человек, не дожив до 60 лет. Среди детей и молодежи до 26 лет число смертей в последние четыре года остается в промежутке между 100 и 200 в год.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Алис Таммур, количество смертей следует рассматривать с учетом своеобразия каждого государства. «Безусловно, на основании того, что в марте смертность оставалась в обычных переделах, нельзя делать выводы, что коронавирус не оказал на нас влияния. Если мы не будем себя беречь, нынешнее распространение вируса может оказывать влияние на качество жизни и смертность еще долгие годы», – отметила Таммур. По данным Департамента здоровья, в марте в Эстонии было пять подтвержденных случаев смерти по причине коронавируса.

На протяжении нескольких лет причиной половины смертей в Эстонии являются болезни системы кровообращения, за которыми следуют опухоли. Риск этих заболеваний постепенно нарастает по мере увеличения возраста. Наиболее распространенные причины смертей различаются в зависимости от возраста. Так, например, среди детей и молодежи почти в половине случаев это несчастный случай, отравление или травма. Среди маленьких детей больше смертельных исходов среди недоношенных и родившихся с врожденным пороком. Несчастные случаи являются также основной причиной смерти среди 50-летних – треть из них уходит из жизни по этой причине. В более старших возрастных группах причиной смерти все чаще становятся опухоли и болезни системы кровообращения.

Количество смертей в Эстонии в разрезе лет и по месяцам

Департамент статистики

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

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